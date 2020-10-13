استخدام ميزات قاموس المعاني في «إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في ظل احتدام المنافسة مع المتصفحات الأخرى، تضيف «شركة مايكروسوفت الأميركية» مزايا جديدة في كل يوم إلى متصفحها «إيدج» الخاص بنظام التشغيل «ويندوز10». وتجاوبت الشركة مع رغبة المستخدمين في تسهيل الوصول إلى مزيد من أدوات التحكم، بتقديم معاني الكلمات التي يتوقف عندها المستخدم أثناء قراءة الكتب الإلكترونية أو ملفات Pdf أو تفعيل وضع القراءة، فلا يضطر إلى مغادرة الصفحة التي يشاهدها للبحث عنها عبر الـ«ويب». لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج»، وكنت قد فعّلت وضع القراءة أو تستعرض ملفاً بصيغة Pdf أو تقرأ كتاباً إلكترونياً، فإنه يمكنك الاستفادة من ميزة قاموس المعاني من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e».

فعّل وضع القراءة بالنقر فوق أيقونة الكتاب الموجودة في الجانب الأيمن من شريط العناوين، أو توجه إلى صفحة الكتاب الإلكتروني الذي تقرؤه، ثم انقر مع السحب، فوق الكلمة التي ترغب في التعرف إلى معناها لتظليلها، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة صغيرة أعلاها مباشرة.

انقر فوق أيقونة الميكروفون داخل النافذة الصغيرة، للاستماع إلى الطريقة الصحيحة لنطق الكلمة، وستشاهد شرحاً تفصيلياً لمعنى الكلمة واشتقاقاتها وأمثلة لاستخدامها.

وفي حال أردت الوصول إلى تفاصيل أكثر عن التعريف والمرادفات والاستخدامات المختلفة لها، فانقر فوق زر: «مزيد» More. ويمكنك أيضاً اختيار المكان الذي يظهر فيه التعريف تحت تبويب «الإعدادات العامة» General في قائمة إعدادات المتصفح الرئيسة.