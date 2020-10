تفعيل الوضع الخاص بـ «لينكدإن» عبر الحاسب

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحرص الشبكات الاجتماعية على تجنيب مستخدميها المشكلات التي قد تنجم عن إساءة استخدام التواصل في ما بينهم، فمثلاً تسمح شبكة «لينكدإن» لمستخدميها بتصفح الملفات الشخصية لبعضهم لأنها متخصصة في مجال التوظيف، لكن لمنع الحرج عن المستخدم، إن قام بهذه الخطوة، تسمح له الشبكة بإخفاء قيامه بهذا الأمر عبر تفعيله لما يعرف بـ«الوضع الخاص» Private Mode، فإذا كنت من مستخدمي شبكة «لينكدإن» عبر الحاسب، يمكنك تفعيل الوضع الخاص باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى حسابك على شبكة «لينكدإن» عبر تطبيق الحاسب، ثم انقر فوق أيقونة Me ضمن شريط القوائم في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم مرّر للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات والخصوصية» Settings & Privacy وانقر فوقه، وستنتقل بموجب ذلك إلى «صفحة إعدادات الخصوصية» Privacy Settings Page، وبعد ذلك مرر للأسفل داخل اللوح الوارد في جانبها الأيسر حتى تصل إلى قسم «كيف يرى الآخرون نشاطك على لينكدإن» How Others See Your Linkedin Activity وانقر فوقه، ومن ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة وانقر فوق زر «التغيير» Change المجاور لخيار «خيارات رؤية الملف الشخصي» Profile Viewing Options، وعندها ابحث عن تبويب «الوضع الخاص» Private Mode وحرك المؤشر المجاور لخيار «عضو لينكدإن المجهول» Anonymous LinkedIn Member وانتظر حتى يظهر زر «حفظ التغيير» Saved ثم انقر فوق زر «الغلق» Close.