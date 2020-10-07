إيقاف مؤشرات الكتابة وحذف الرسائل في SIGNAL

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استطاع تطبيق Signal، للتواصل الصوتي والنصي، أن يحوز رضا العديدين خلال فترة قصيرة، بسبب ميزات التشفير المتقدمة التي يتمتع بها، فضلاً عن سهولة استخدامه، وتوفيره لقدر كبير من ميزات الخصوصية لمستخدمه، وحفاظه على بيانات المستخدم. غير أن بعض المستخدمين لا يعرفون، حتى الآن، كل الميزات التي يتيحها التطبيق، وكيفية تفعيلها. لذلك، إذا كنت أحد هؤلاء، فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات للاستفادة من ميزات التطبيق الخفية:

* تستطيع إيقاف ملمح مؤشرات الكتابة عن العمل، حتى لا يعرف الطرف الآخر أنك تكتب إليه أثناء قيامك بذلك، ويتم ذلك عبر فتح التطبيق، ثم النقر فوق أيقونة الملف الشخصي أعلى يسار الشاشة.

انتقل بعد ذلك، من خلال الحساب إلى تبويب: «الخصوصية»، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: «مؤشرات الكتابة» Typing Indicators إلى الاتجاه العكسي، علماً بأن عمل الملمح سيتعطل أيضاً بالنسبة لك، أي لن تعرف ما إذا كان الطرف الآخر يكتب رسالة إليك أم لا؟

* تستطيع حذف الرسائل بعد إرسالها، وذلك عبر فتح تبويب: «الدردشة» Chat، ثم النقر مع التثبيت فوق الرسالة التي ترغب في حذفها. وبعد ذلك انقر فوق أيقونة سلة المهملات فوق لوحة المفاتيح في الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، أو فوق أيقونة سلة المهملات الموجودة أعلى اليمين في الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد».

* تستطيع تشغيل ملمح «قفل التسجيل» Registration Lock، الذي يعني أن التطبيق سيحتاج إلى رمز المرور لتسجيل رقم هاتفك به مرة أخرى، علماً بأنك لو نسيت رمز المرور، لن تستطيع الدخول إلى حسابك لمدة سبعة أيام. فإذا رغبت في تشغيل هذا الملمح، فانقر فوق أيقونة حسابك الشخصي أعلى يسار الشاشة، ثم فوق تبويب: «الخصوصية» Privacy، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: «قفل التسجيل» Registration Lock إلى الاتجاه العكسي.