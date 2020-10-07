تعديل جدول المحتويات في تطبيق «مستندات غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعكس جدول المحتويات في تطبيق «مستندات غوغل» أهم العناوين الرئيسة والفرعية، التي سجلها المستخدم في مستنده افتراضياً. لكن قد يرغب المستخدم أحياناً في تغيير محتويات هذا الجدول، لإبراز موضوع معين، أو التمييز بين جزء وآخر. لذلك، يتيح تطبيق «مستندات غوغل» للمستخدم أن يضيف إلى هذا الجدول ما يريد من عناوين، من خلال التوجه إلى موقع التطبيق على الويب، وتسجيل الدخول إلى حسابك أولاً.

افتح المستند، الذي ترغب في إدخال التعديلات على جدول المحتويات الخاص به، ثم أضف العنوان الذي تريده للمستند، وفي المكان الذي تفضله.

انقر بعد ذلك فوق زر: «تحديث» Refresh، الذي يبدو في شكل سهم معكوف بالأعلى، وستلاحظ على الفور أن التعديل الذي أجريته في جدول المحتويات قد تم.