استخدام ملمح «إخفاء الرسائل» في SIGNAL

المصدر: دبي -الامارات اليوم

اتجه البعض إلى استخدام تطبيق التواصل الجديد «سيغنال» Signal نظراً إلى مستوى التشفير المتقدم الذي يتميز به، إضافة إلى سهولة استخدامه، فضلاً عن القدر الضئيل الذي يحتفظ به من بيانات المستخدم، واستقلالية الشركة القائمة عليه، ما يحفظ للمستخدمين خصوصيتهم ويحافظ على بياناتهم. لكن البعض لم يتعود بعد على طريقة استخدام التطبيق على الرغم من بساطة واجهة المستخدم. لذلك، إذا كنت أحد هؤلاء فإنه يمكنك التعرف إلى كيفية استخدام التطبيق من خلال النقر فوق أيقونة القلم الرصاص أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، لبدء دردشة جديدة، ثم اختر جهة الاتصال المرغوبة من القائمة.

إذا أردت أن تختفي الرسائل التي ترسلها وتتلقاها أثناء الدردشة بعد رؤيتها مباشرة، شغّل ملمح «الرسائل المختفية» Disappearing Messages وذلك بفتح الدردشة، ثم النقر فوق اسم الشخص المرغوب في الأعلى، للوصول إلى «الإعدادات»، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: «الرسائل المختفية» Disappearing Messages إلى وضع «تشغيل» On، واستخدم المؤشر المتحرك لاختيار الوقت الذي تريد أن تختفي الرسائل بعده، علماً بأنه بمقدورك اختيار فترات زمنية مختلفة تبدأ من خمس دقائق وتصل إلى أسبوع كامل.

تستطيع إيقاف ملمح: «إشعارات قراءة الرسائل لكل الدردشات»، وبذلك لن يرى الطرف الآخر هذه الإشعارات عندما يرسل لك رسالة، ولن تراها أنت أيضاً عند إرسال رسائلك. ولتفعيل هذه الميزة افتح التطبيق، ثم انقر فوق أيقونة حسابك أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وانتقل بعد ذلك إلى تبويب: «الخصوصية»، ثم حرك المؤشر المجاور لـ«إشعارات القراءة» Read Receipts إلى الاتجاه العكسي.