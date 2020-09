حل مشكلة توقّف التطبيقات عن العمل

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعاني مستخدمو التحديثات الأخيرة لنظام التشغيل «آي أو إس 13.5» من ثغرة عند محاولة تشغيل بعض التطبيقات، إذ تظهر أمامهم رسالة تقول إنه لا يمكن استخدام التطبيق لأنه «لم يعد في وضع المشاركة مع المستخدم» This App Is No Longer Shared With You. والحل التقليدي لهذه المشكلة يكون بحذف التطبيق وإعادة تثبيته.

لكن هذا الأمر رغم فاعليته سيؤدي إلى محو البيانات السابقة على التطبيق، وهو ما يعني فقدان البيانات المهمة، مثل مستوى التقدم في الألعاب وما شابه. ولحسن الحظ قدم نظام التشغيل «آي أو إس» طريقة لإعادة تنزيل التطبيق من دون خسارة أي بيانات. لذلك اتبع الخطوات التالية إذا كنت ترغب في استعادة التطبيق دون خسارة البيانات: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم انقر فوق تبويب «الإعدادات العامة» General، وابحث عن قسم «التخزين على الهاتف» iPhone Storage ثم انقر فوقه، ومن ثم ابحث عن التطبيق الذي تريد إعادة تثبيته وانقر فوقه، وبعدها مرر داخل نافذة التطبيق ثم انقر فوق خيار Offload App، ثم انقر بعدها فوق خيار «إعادة تثبيت التطبيق» Reinstall App.