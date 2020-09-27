«لاوكو» تطلق وحدتَيْ إرساء لشحن الأجهزة المحمولة

المصدر: كاليفورنيا ــ د.ب.أ

أعلنت «شركة لاوكو الأميركية» Lauco عن إطلاق وحدتي إرساء صغيرتين قابلتين للتنقل، تعملان بواسطة منفذ «USB-C» من الجيل الثاني، لإمداد أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية بالتيار الكهربائي بقدرة تصل إلى 80 وات، فيما يتم توصيل وحدة الإرساء الصغيرة نفسها بشبكة التيار الكهربائي بواسطة شاحن «USB-C» بقدرة 100 وات.

وأوضحت الشركة أنه يمكن شحن الأجهزة المحمولة، التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، بقدرة 10 وات، من خلال وضعها على الجانب العلوي لوحدتي الإرساء، ومن المتوقع زيادة قدرة الشحن اللاسلكي إلى 15 وات، وتشتمل وحدات الإرساء الجديدة على منفذ HDMI لتوصيل شاشات 4K بسرعة 60 صورة في الثانية، وكذلك فتحة بطاقات الذاكرة «UHS-I SD»، و«MicroSD»، ومنفذي «USB-C»، ومنفذ «USB-A».

ويمكن استعمال وحدة الإرساء الجديدة مع الهاتف الذكي، بحيث يمكن استعمال وضع PC الخاص به على شاشة خارجية.

وأعلنت «لاوكو» عن طرح وحدات الإرساء الجديدة في الأسواق، خلال أكتوبر المقبل، في وقت تتوافر فيه وحدة الإرساء ذات المنافذ الثمانية بسعر 69 دولاراً (نحو 253 درهماً)، أما الموديل المزود بـ12 منفذاً، فيتوافر بـ89 دولاراً (326 درهماً).