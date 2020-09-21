«سوني» تطلق كاميرا مدمجة جديدة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» عن إطلاق الكاميرا «Alpha 7C» الجديدة، التي تنتمي لفئة الكاميرات المدمجة ذات الإطار الكامل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة، المعروفة اختصارا باسم «سوني 7c»، تأتي من دون عاكس، ومزودة بمستشعر الإطار الكامل بدقة 24 ميغابيكسل المستمد من الكاميرا «سوني α7III»، وتعتمد في تصميمها وتجهيزاتها الداخلية على سلسلة الكاميرات «Alpha 6000».

وأضافت أن الكاميرا المدمجة الجديدة لا يتعدى وزنها 509 غرامات، وبالتالي فإنها تعد واحدة من أخف الكاميرات ذات الإطار الكامل، مشيرة إلى أن الكاميرا تأتي في جسم مصنوع من المغنيسيوم محكم للغاية، مع نظام تثبيت صورة خماسي المحاور.

وأفادت «سوني» بأن «الفلاش» الجديد في الكاميرا يتيح العديد من الخيارات الإبداعية أثناء التصوير، من خلال حجمه المدمج، ووظيفة التحكم الذكي في شدة الإضاءة التي ترتبط بوظيفة التعرف إلى الوجه في الكاميرا.