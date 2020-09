التحذير قبل الإجراءات المهمة في «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أحياناً يقوم مستخدمو أجهزة الحاسب ببعض الإجراءات غير المقصودة، وتترتب على ذلك تصرفات قد تبدد الجهد الذي قاموا به، أو تفعّل بعض التطبيقات والبرامج التي لا يحتاجون إليها، لذا توفر أجهزة «ماك» للمستخدم من خلال تطبيق Finder الفرصة لتحذير المستخدم قبل هذه الإجراءات، مثل تغيير الامتدادات، أو إزالة ملفات من خدمة «آي كلاود»، أو إفراغ سلة المهملات.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» وأردت الاستفادة من ميزة التحذير قبل هذه الإجراءات، اتبع ما يلي: افتح تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفي وجه ينظران في اتجاهين مختلفين، ثم انقر فوق خيار «التفضيلات» Preferences، ومن ثم فوق خيار «التفضيلات المتقدمة» Advanced في أعلى يمين الشاشة داخل النافذة التي ظهرت أمامك، وبعد ذلك انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «Show All Filename Extensions»، إذا أردت أن يحذرك التطبيق قبل تغيير امتدادات الملفات.

أما في حال رغبت في تحذيرك قبل إزالة الملفات من خدمة «آي كلاود»، انقر داخل المربع المجاور لخيار «Show Warning Before Removing From Icloud Drive». إذا أردت أن يحذرك التطبيق قبل إفراغ مجلد المهملات عَرضاً، انقر داخل المربع المجاور لخيار «Show Warning Before Emptying Trash».