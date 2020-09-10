التحكم في نافذة Voice Memos

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستطيع مستخدمو تطبيق Voice Memos عبر أجهزة «ماك»، إنشاء المذكرات الصوتية وتحريرها والتحكم فيها باستخدام هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد».

ولمزيد من الميزات قدمت شركة «أبل» مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح لمساعدة المستخدمين المحترفين على أداء المهام المختلفة عبر التطبيق بسرعة وسهولة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Voice Memos عبر أجهزة «ماك»، استخدم المجموعة التالية من اختصارات لوحة المفاتيح للتحكم في نافذة العمل بالتطبيق، ولتصغير مساحة النافذة، انقر فوق مفتاحي (Command وM).

ولإخفاء النافذة، انقر فوق مفتاحي (Command وH). وانقر هذه المجموعة من المفاتيح (Option وCommand وH) إذا رغبت في إخفاء جميع النوافذ الأخرى.

وللدخول إلى وضع الشاشة الكاملة أو ملء الشاشة full screen انقر فوق مفاتيح (Control وCommand وF).

وللخروج من الوضع السابق، انقر فوق مفتاح Escape. ولغلق التطبيق انقر فوق مفتاحي (Command وQ)، أو فوق مفتاحي (Command وW).