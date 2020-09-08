شحن الأجهزة لاسلكياً باستخدام «Galaxy S20»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتميز هواتف «Galaxy S20» بملمح «الشحن اللاسلكي للأجهزة القريبة من الجهاز لاسلكياً» Wireless Power Share.

أي أنه بمقدور جهاز الهاتف شحن الأجهزة الأخرى، مثل الهواتف والسماعات والساعات لو تم وضعها فوق ظهر الهاتف.

وصمم هذا الملمح خصيصاً للاستخدام مع سماعات «Galaxy Buds» وساعات «Galaxy Watch Active 2».

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «Galaxy S20» ورغبت في الاستعانة بها في شحن الأجهزة السابقة، فاتبع الخطوات التالية: مرر إصبعك من أعلى الشاشة إلى أسفلها للوصول إلى «لوح التنبيهات» Notification Panel، ثم مرر للأسفل مجدداً ليظهر لك المزيد من الأدوات والأيقونات، وبعد ذلك انقر فوق الأيقونة الخاصة بتشارك الشحن لاسلكياً Wireless Power Share، وتبدو في شكل بطارية بداخلها سهم يشير في اتجاه اليمين، ومن ثم ألصق ظهر الجهاز الذي ترغب في شحنه فوق منتصف ظهر جهاز «Galaxy S20» لبدء عملية شحنه لاسلكياً، ولو شعرت بأي بطء في عملية الشحن اخلع الغطاء الخاص بالجهازين. وفي حالة شحن سماعات «Galaxy Buds+» ضع علبة السماعات فوق ظهر جهاز الهاتف، وستشاهد مؤشر الشحن فوق علبة السماعة، كما سيطلق الهاتف نغمة تنبيه توضح أنه بدأ في الشحن اللاسلكي لجهاز آخر.