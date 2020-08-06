«هواوي» تقدم ساعة ذكية تتيح معرفة موقع الطفل

المصدر: بكين - ب.أ

كشفت شركة «هواوي» الصينية النقاب عن ساعتها الذكية «Watch 4X» الجديدة، التي تأتي بميزة مفيدة للآباء.

وأوضحت الشركة أن الساعة تتميز بتصميم أنيق، من خلال الحواف الكثيرة والجسم المقوى، كما أنها مقاومة للماء حتى 50 متراً، وتتمتع براحة في الارتداء بفضل السوار المصنوع من السيليكون.

وأكثر ما يميز الساعة الجديدة هو تجهيزها بكاميرا «سيلفي» بدقة (5 ميغابيكسل)، وكاميرا أخرى رئيسة بدقة (8 ميغابيكسل)، فيما يتم عرض صور الكاميرا على شاشة AMOLED قياس 1.4 بوصة بدقة 320×360 بيكسل.

وتمتاز الساعة بوظيفة تحديد المواقع، وهو ما يفيد الآباء في معرفة موقع الطفل. كما تم تجهيز ساعة «هواوي» بذاكرة داخلية سعة (1غيغابايت)، وذاكرة فلاش سعة (16 غيغابايت)، مع شريحة NFC.

وتتيح البطارية سعة (800 مللي أمبير/‏‏ساعة)، فترة عمل للساعة تمتد يومين على الأقل.

وتتوافر الساعة في ألوان هي: «Sea Blue»، و«Glacier White» و«Cherry Pink».