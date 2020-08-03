تفعيل التنبيهات الصوتية في Hangouts

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

فرض انتشار فيروس «كورونا» كثيراً من الإجراءات غير المعتادة، مثل العمل من المنزل، والدراسة عن بُعد. لذا زاد الاعتماد على التطبيقات الخاصة بإجراء اجتماعات الـ«ويب»، والمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو.

ومن أشهر تلك التطبيقات تطبيقGoogle Hangouts الذي يتم استخدامه عبر الحاسبات والهواتف الذكية. غير أن التطبيق كغيره من التطبيقات يعاني بعض الثغرات التي تؤثر في كفاءة الاستخدام. من ذلك مثلاً عدم صدور تنبيهات صوتية عند تلقي الرسائل أو المكالمات، وهو ما يمكن أن يضيع على المستخدم بعض الرسائل أو الاتصالات المهمة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الهاتف، اتبع الآتي للتغلب على المشكلة: افتح تطبيق Google Hangouts الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل علامتي تنصيص فوق خلفية خضراء، وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق «الإعدادات» Settings ومن ثم فوق اسم «الحساب الأساسي» Primary، وبعدها انتقل إلى قسم «التنبيهات» The Notifications واختر «الرسائل» Messages ثم افتح «إعدادات الصوت» Sound Settings، علماً بأنها توجد في بعض الإصدارات ضمن «الإعدادات المتقدمة» Advanced. وإذا وجدت أن صوت التنبيهات على وضع «صوت التنبيه الافتراضي»Default Notification Sound، افتح هذا القسم وغير نغمة التنبيه إلى نغمة أخرى، ويفترض حينئذ أن تتلقى تنبيها صوتياً عند استلام الرسائل. وفي حال رغبت في إصلاح المشكلة في ما يتعلق بالتنبيهات الصوتية للمكالمات، كرر الخطوات السابقة وانقر فوق خيار «المكالمات الواردة» Incoming Calls بدلاً من الرسائل في قسم التنبيهات.