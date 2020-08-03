شركة ناشئة تطرح برامج تدريب لتأهيل غير الجامعيين لوظائف عالية الأجر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بدأت شركة أميركية ناشئة متخصصة في مجال التقنية، تجربة جديدة، تعتمد على تنفيذ برامج تدريب نوعية مكثفة، لتأهيل طلاب الثانوية والموظفين العاطلين أو المهدّدين بالبطالة، لوظائف تعدّ عالية الأجر بقطاع تقنية المعلومات، التي تحقق لأصحابها رواتب سنوية تراوح بين 58 و96 ألف دولار، دون الحصول على شهادة جامعية عالية، منها عالم بيانات ومهندس واجهات نظم ومحلل أعمال ومطور «جافا» وغيرها.

وأطلقت شركة «كودينج دوجو»، التي تنفذ هذه التجربة على برامج التدريب الجديدة «معسكرات البرمجة المضغوطة المعجلة». ونشرت تفاصيل فكرة برامجها التدريبية وأهدافها على موقعها الإلكتروني، موضحة أن التجربة تقوم على برامج تدريب نوعية مكثفة عالية المستوى، تنفذ خلال وقت قصير، سواء من خلال التدريب التقليدي بالذهاب إلى مقار التدريب التابعة للشركة، أو من خلال التدريب عن بُعد عبر الإنترنت.

10 وظائف

ووفقاً للتفاصيل المنشورة على موقع الشركة، فإن البرامج التدريبية تستهدف تأهيل المتدربين لوظائف حاصلة على مرتبة بين الـ50 مرتبة الأولى في قائمة أفضل وظائف بتقنية المعلومات، كل منها يحقق درجة من درجات الرضا الوظيفي، المكونة من خمس درجات، حيث تعدّ الدرجة الخامسة هي الأفضل بينها. وعرض الموقع أيضاً عدد فرص التدريب المتاحة للتأهل لكل وظيفة، وفرص العمل المتاحة لهذه الوظيفة على موقع التوظيف العالمي «جلاس دور»، كما عرض إجمالي الراتب السنوي الذي تحققه الوظيفة لشاغليها.

وجاءت الوظائف الـ10 المدرجة في برامج التدريب، وفقاً للراتب السنوي من الأعلى للأدنى كما يلي:

1ـ عالم البيانات

تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 50 وظيفة، فيما تبلغ درجة الرضا الوظيفي أربع درجات، وإجمالي الراتب السنوي 96 ألف دولار، ويتاح لها 90 فرصة تدريب، و577 فرصة عمل.

2ـ مهندس بيانات

تأتي في المرتبة السادسة، بدرجة رضا وظيفي 3.9 درجات، وراتب سنوي 87 ألف دولار، فيما يتاح لها 256 فرصة تدريب، و1497 فرصة عمل للمبتدئين.

3ـ مهندس برمجيات

تستحوذ على المرتبة السابعة، بدرجة رضا وظيفي 3.6 درجات، وراتب سنوي إجمالي 82 ألف دولار، مع 399 فرصة تدريب و2001 فرصة عمل متاحة.

4ـ مهندس حوسبة سحابية

تحتل المرتبة 33، مع درجة رضا وظيفي 3.6 درجات، وراتب سنوي يصل إلى 82 ألف دولار أيضاً، مع فرص تدريب متاحة تبلغ 314 فرصة،

و343 فرصة عمل.

5ـ مهندس نظم

جاءت في المرتبة 27، ودرجة الرضا الوظيفي 3.5 درجات، مع إجمالي راتب سنوي يبلغ 67 ألف دولار، وفرص التدريب 191 فرصة، فيما فرص العمل المتاحة 1381 فرصة.

6ـ مطوّر برمجيات

تحتل المرتبة 32، في حين تصل درجة الرضا الوظيفي إلى 3.5 درجات، والراتب الإجمالي السنوي يبلغ 66 ألف دولار، بينما فرص التدريب المتاحة 198، وفرص العمل 871 فرصة

7ـ مهندس واجهات ونظم أمامية

جاءت هذه الوظيفة في المرتبة الأولى، بدرجة رضا وظيفي 3.9 درجات، وراتب سنوي 63 ألف دولار، بينما تتاح لها 119 فرصة تدريب، و1381 فرصة عمل للمبتدئين.

8ـ مطوّر «جافا»

تحتل المرتبة الثانية، بدرجة رضا وظيفي 3.9 درجات، وراتب سنوي 63 ألف دولار أيضاً، مع 62 فرصة تدريب، و288 وظيفة متاحة للمبتدئين.

9ـ مهندس تطبيقات

تأتي في المرتبة 18، بدرجة رضا وظيفي 3.7 درجات، وراتب إجمالي سنوي 59 ألف دولار، و272 فرصة تدريب، و1788 فرصة عمل متاحة.

10ـ محلل أعمال

استحوذت على المرتبة 26، وتحقق رضا وظيفي بدرجة 3.6 درجات، وراتب اجمالي سنوي 58 ألف دولار، و174 فرصة تدريب، و1764 فرصة عمل.

تجربة في بدايتها

لاتزال تجربة شركة «كودينج دوجو» في بدايتها، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت ستحقق أهدافها المُعلن عنها من عدمه، ولم تعلن الشركة مباشرة عن تكاليف برامجها التدريبية، لكن الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد وانغ، قال في تصريحات نقلها عنه موقع «تيك ريبابليك» المتخصص في التقنية: «إن عدداً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور ينظر إلى الالتحاق بالجامعة، باعتباره الخيار الأفضل والهدف النهائي لهم، غير أن الاضطرابات المصاحبة لوباء (كورونا)، فرضت إعادة التفكير في أن يكون الاستعداد الوظيفي هو الهدف».

وأضاف أن «عدداً كبيراً جداً من الطلاب يذهب إلى الجامعات والكليات، من دون خطة محددة، ويحتاج إلى معرفة ما يريد القيام به، ونتيجة هذا النهج يمكن أن تكون مدمرة، ولذلك بدأ الطلاب يأخذون تطويرهم الوظيفي بأيديهم، من خلال الاستفادة من أشكال جديدة من التعليم والتطوير المهني، منها التعلم عبر الإنترنت، دون النظر إلى الشهادة الجامعية».