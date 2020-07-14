«بولار» تطلق ساعة ذكية للرياضيين والمهتمين بالصحة

المصدر: هلسنكي - د.ب.أ

أعلنت «شركة بولار الفنلندية» (Polar) عن إطلاق ساعتها الذكية Unite الجديدة التي تهدف إلى تلبية متطلبات الأشخاص الرياضيين والمهتمين بالصحة.

وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية الجديدة تأتي بتصميم كلاسيكي مستدير مع جسم قياس 43 ملليمتراً تقريباً، مع أساور ملونة مصنوعة من السيليكون، أو المنسوجات أو الجلد.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية الجديدة على شاشة IPS-TFT، وتوفر جميع الوظائف المتعلقة باللياقة البدنية والصحة؛ إذ يقيس المستشعر البصري معدل نبضات القلب بصورة منتظمة، ويوضح معلومات عن السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء ممارسة الرياضة، إضافة إلى وظائف تتبع النوم وتمارين التنفس للأشخاص المهتمين بالجوانب الصحية.

وتتوافر الساعة الذكية الجديدة مع تطبيق Polar Flow؛ حيث يمكن تخزين الكثير من البيانات المتعلقة بالتمارين والأنشطة والنوم في تطبيق «Polar Flow» أو في خدمة الويب Polar Flow.

وتظهر ساعة «بولار» الجديدة إخطارات المكالمات الهاتفية والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، كما أنها تتيح وظيفة تتبع النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، لكنها تحتاج عندئذ إلى الاقتران بالهاتف الذكي؛ لأنها ليست مزودة بنظام تحديد المواقع. وتروج «بولار» لساعتها الذكية من خلال بطارية سعة 174 مللي أمبير ساعة وبفترة تشغيل تمتد إلى 50 ساعة في وضع التدريب مع قياس النبض بالمعصم، بسعر يبلغ 150 يورو (نحو 623 درهماً).