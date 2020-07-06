طلب تقرير معلومات حساب «واتس أب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نظراً إلى الحرص الشديد الذي تبديه بعض الدول تجاه خصوصية مواطنيها، سمح تطبيق «واتس أب» لمستخدميه بتنزيل البيانات التي يجمعها التطبيق عنهم، وجعل هذا الأمر ضمن ملمح جديد أطلق عليه اسم «طلب معلومات الحساب» Request Account Info.

يتيح هذا الأمر للمستخدم أن يطلب تقريراً يضم معلومات حسابه وإعداداته، كجهات الاتصال وصور الملف الشخصي والمجموعات، وغيرها من المعلومات التي يمكن تصديرها إلى التطبيقات الأخرى.

لكن لأن التقرير لا يشمل رسائل المستخدم، سمح «واتس أب» له بتصدير بيانات الدردشة إلى البريد الإلكتروني. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتس أب» ورغبت في طلب تقرير المعلومات الخاص بحسابك، اتبع ما يلي: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف فوق خلفية خضراء، ثم انقر فوق تبويب «المحادثات» Chats في أعلى يمين الشاشة، وانتقل إلى أيقونة «المزيد» More التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم مرّر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعدها انقر فوق قسم «الحساب» Account داخل نافذة الإعدادات، ومرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «طلب معلومات الحساب» وانقر فوقه، ثم فوق خيار «طلب التقرير» Request Report.