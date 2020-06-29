زيادة كثافة العرض في «تقويم غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحفل تطبيق «تقويم غوغل»Google Calendar بالعديد من الميزات، حتى إن البعض يعتبره ثاني تطبيقات «غوغل» فائدة بعد تطبيق البريد «جيميل» Gmail وأكثرها مرونة، خصوصاً عند استخدام الخيارات المتقدمة والاختصارات والميزات الخفية في التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي إصدار الـ«ويب» من تطبيق «تقويم غوغل» ورغبت في أن تعرض صفحة التطبيق المزيد من المعلومات من دون أن تضيق مساحة الفراغ المتاحة أمامك، فإنه يمكنك اللجوء إلى زيادة «كثافة العرض»Display Density باتباع الخطوات الآتية:

افتح المتصفح وتوجه إلى إصدار تطبيق التقويم على الـ«ويب»، ثم انقر فوق زر الترس في أعلى يمين الصفحة الرئيسة، ومن ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «الكثافة واللون»Density And Color، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة خاصة باختيار ألوان الأحداث والنصوص وكثافة العرض، وبعد ذلك توجه داخلها إلى قسم «كثافة المعلومات» Information Density، وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة تحت التبويب السابق، ثم فوق خيار «مكثف» Compact، ومن ثم انقر فوق زر «تم» Done في نهاية النافذة.