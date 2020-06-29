«موبفوي» تطلق ساعة ذكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «موبفوي» عن إطلاق الموديل الجديد من ساعتها الذكية (TicWatch C2). وأوضحت الشركة الصينية، أن الساعة الذكية الجديدة مزوّدة بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت مع الكثير من التصميمات الجديدة لواجهة الساعة مع سوار سيليكون إضافي. وأضافت أن الساعة الجديدة تأتي بجسم معدني مستدير يتشابه مع تصميم الساعات التقليدية، وتعتمد على نظام التشغيل «غوغل Wear OS» وذاكرة سعة أربعة غيغابايت.

كما تدعم الساعة تقنية اتصالات المجال القريب NFC، وبالتالي فإنه يمكن استعمال الساعة الذكية الجديدة لإجراء عمليات الدفع من دون تلامس مثل وظيفة «غوغل باي»، إضافة إلى مقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IP68.