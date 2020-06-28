البحث عن محتوى محدد عبر منصة «Twitch»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحظى منصة «Twitch» بشعبية كبيرة بين محبي ممارسة ألعاب الفيديو، حيث يمكن للمستخدمين متابعة البث المرئي لهذه الألعاب والمشاركة بالتعليق والدردشة. ورغم المنافسة بين المنصة وغيرها من المنصات الشبيهة، إلا أنها تتمتع بميزات كثيرة تجعلها الأكثر شهرة. غير أن بعض المستخدمين الجدد قد لا يعرفون كيفية البحث عن المحتوى الذي يريدونه بشكل جيد عبر المنصة، مكتفين بالتصفح السريع للمحتوى المعروض. فإذا كنت تبحث عن محتوى بعينه لم تجده بين القوائم المتاحة عبر منصة «Twitch»، اتبع هذه الخطوات: توجه إلى الصفحة الرئيسة للمنصة ثم انتقل إلى حقل البحث Search أعلى يمين الشاشة. واكتب الكلمة الرئيسة وستظهر أمامك مجموعة من النتائج أسفل حقل البحث. وستشاهد بجوار بعض نتائج البحث مستطيلاً أحمر يضم كلمة بث حي Live وعدد المشاهدين الحاليين لهذا البث.

وبعدها انقر فوق البث الحي الذي تريده، وبموجب ذلك ستنتقل إلى القناة الخاصة بمالكي هذا المحتوى، مرّر للأسفل لتشاهد الوصف الخاص بالبث، علماً بأن القناة الخاصة بكل بث تبدو مختلفة، لكنها جميعاً تعطي فكرة عامة عن القناة والمتوقع من صاحب البث.

وعلى الجانب الأيمن للصفحة، ستجد في الغالب الدردشة الدائرة حول البث Stream Chat حيث يستطيع المتابعون التحدث مع بعضهم بعضاً ومع صاحب البث.