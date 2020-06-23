أداة ذكية تقيّم احتمال إصابة المسافرين بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران»، عن إبرام شراكة مع «شركة ميديكوس للذكاء الاصطناعي»، المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، والتي تتخذ من النمسا مقراً لها، بهدف إطلاق أداة لتقييم المخاطر المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن أداة تقييم المخاطر، ستعمل على إرشاد المسافرين على متن رحلات «الاتحاد للطيران» أثناء تقييم احتمال التعرض للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال الإجابة عن 22 سؤالاً، لافتاً إلى أن التقييم يستغرق أقل من خمس دقائق ويستند إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يتم تحديثها يومياً. وسيطلع المسافرون من خلال أداة تقييم المخاطر، على احتمالية إصابتهم بالعدوى، فضلاً عن الإشعارات والتوصيات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية حول السفر. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات الرقمية في «الاتحاد للطيران»، فرانك ميير: «ندرك أن الصحة والسلامة تدخلان ضمن العوامل الرئيسة التي تؤثر في قرارات السفر بالنسبة لضيوفنا، ونحن نلتزم بضمان سلامتهم وراحة بالهم عندما يختارون السفر على متن (الاتحاد للطيران)».

ووفقاً للبيان، تتوافر الأداة حالياً عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، وعبر التطبيق الإلكتروني لـ«الاتحاد للطيران» على أجهزة «أندرويد» و«أبل» و«هواوي». كما تتوافر حالياً باللغة الإنجليزية، وستتم إضافة لغات أخرى مثل العربية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية.