إنشاء الرسوم البيانية باستخدام Keynote في «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتيح تطبيق Keynote الخاص بأجهزة «ماك» إنشاء الرسوم البيانية لتقديمها في المحاضرات أو غيرها، حيث يقدم عدداً كبيراً من الأدوات للتحكم بها.

كما يسمح باستيراد الرسوم البيانية المعدة مسبقاً عبر بعض التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق Numbers. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Keynote عبر أجهزة «ماك» وأردت إنشاء رسم بياني أو مخطط من خلال التطبيق، اتبع الآتي: افتح التطبيق وتوجه إلى المحاضرة المرغوبة، ومنها انتقل إلى الشريحة التي تريد إضافة الرسم البياني إليها، ثم انقر فوق خيار Chart داخل لوح القوائم الوارد يسار الصفحة، أو انقر فوق قائمة Insert يسار شريط القوائم أعلى الشاشة، ومن القائمة المنسدلة انقر فق خيار Chart، لتظهر أمامك نافذة منبثقة تضم عدداً كبيراً من أنماط الرسوم البيانية كالأشكال ثنائية الأبعاد 2D وثلاثية الأبعاد 3D والأشكال التفاعلية Interactive، كما سيظهر المخطط أو الرسم البياني ضمن الشريحة بعد اختيار نوعه وشكله ولونه. وبعد ذلك انقر فوق زر «تعديل بيانات الرسم البياني» Edit Chart Data، وعندها ستشاهد عينة ممثلة للجدول، وهو ما يجعل من السهل عليك إضافة بياناتك الخاصة. وإذا رغبت في تغيير طريقة عرض البيانات في الجدول، انقر فوق خيار «وضع الصفوف بشكل متسلسل» Plot Rows As Series أو خيار «وضع الأعمدة كسلسلة» Plot Columns As Series. ويمكنك نقل الرسم البياني وتغيير حجمه. وبالنسبة للرسوم ثلاثية الأبعاد ستشاهد أدوات التحكم في التدوير في المركز لتحريك الرسم بالزاوية التي تريدها.