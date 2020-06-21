إضافة الصور والفيديو إلى الألبومات في «ios 13»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يفضل بعض مستخدمي أجهزة «آي فون» تخزين الصور الملتقطة في الألبومات المناسبة مباشرة وبانتظام، حتى لا يضيع وقته في البحث عن أي منها بين الصور الموجودة في ألبوم الكاميرا. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «ios 13» وترغب في إضافة الصور إلى الألبومات، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق الصور Photos على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملوّنة. ثم حدد معيار الانتقاء الذي تريده من بين معايير الاختيار: سواء السنوات أو الشهور أو الأيام ضمن الشريط الموجود قرب نهاية الشاشة، أو اختر تبويب: كل الصور All Photos في نهاية الجانب الأيسر منها. وبعدها انقر فوق الصورة أو مقطع الفيديو الذي ترغب في إضافته للألبوم المرغوب.

وإذا أردت إضافة مجموعة من الملفات دفعة واحدة، انقر فوق خيار: التحديد Select ثم ابدأ باختيار الصور.

وانقر فوق زر: المشاركة Share الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع يعلوه سهم في نهاية الشاشة. ثم مرر للأسفل وانقر فوق خيار: الإضافة إلى ألبوم المشاركة Add to Shared Album أو أضف إلى الألبوم Add to Album.

وبعد ذلك، انقر فوق خيار: ألبوم جديد New Album، إذا فضلت وضع الصور المختارة في ألبوم جديد، وامنحه اسماً ثم انقر فوق زر: الحفظ Save في النافذة التالية، أو اختر أحد ألبوماتك الموجودة بالفعل لإضافة الملفات المرغوبة إليها.

مستخدمو أجهزة «آي فون» يفضلون تخزين الصور الملتقطة في الألبومات المناسبة مباشرة.