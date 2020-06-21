توقعات بانتشار «المساعدات الصوتية» في المؤسسات بالفترة المقبلة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

ستشهد المساعدات الصوتية الرقمية الذكية، التي يتركز وجودها الآن داخل المنازل، موجة انتشار عالية داخل المكاتب ومقار العمل في الشركات والمؤسسات المختلفة، خلال الفترة المقبلة، تتشابه مع موجة الانتشار الكثيفة التي شهدتها تقنيات مؤتمرات الفيديو، خلال الأشهر الماضية، عقب تفشي وباء «كورونا»، حيث باتت قرارات العودة إلى العمل جزئياً أو كلياً، مرتبطة بتكثيف إجراءات وأدوات ضمان السلامة والوقاية من الفيروس داخل مقار العمل، في مقدمتها الاعتماد على الصوت، وتقنيات المعاملات «اللاتلامسية».

جاء ذلك، في توقعات نشرها كبير محللي قوى الإنتاجية والعمل التعاوني، بمؤسسة «جو 451» للبحوث والاستشارات، راؤول كاستينيون مارتينيز، على موقع الشركة ‏go.451research.com، أخيراً، فضلاً عن توقعات مماثلة نشرها محلل أول بمؤسسة «غارتنر» الدولية، أنتوني مولين، عبر موقع «كمبيوتر وورلد». وأكد كل من مارتينيز ومولين، أنه كان هناك تركيز للمؤسسات في الأشهر الأخيرة على برامج التعاون، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، كضروريات للعمل من المنزل، والآن تحتاج الشركات إلى البدء في التفكير في إعادة العاملين إلي بيئات عمل آمنة، وهنا ستكون تقنيات الصوت و«اللاتلامسي» هي الرهان الأساسي على الساحة.

من التحفظ إلى الهوس

قال أنتوني مولين، إنه قبل وباء «كورونا»، كان كثير من المنظمات الكبيرة يلقي نظرة متحفظة على ما سيكون عليه مستقبل العمل، خصوصاً في ما يتعلق بأدوات العمل عن بُعد، والعديد من تقنيات العمل التشاركي و«اللاتلامسي» بمقار العمل، لكن بعدما حدث خلال الوباء، بات الجميع مهووس بذلك، وتوقع التغيير لم يعدّ مقصوراً على الموظفين فحسب، بل المديرين وفرق الموارد البشرية أيضاً. ومن النتائج المباشرة لذلك، أن تطبيقات المساعدات الصوتية الرقمية الذكية، التي لم تحقق انتشاراً ملموساً داخل بيئات العمل، وتنتشر في المنازل فقط، أصبحت مرشحة لأن تلعب أدواراً بارزة في الحفاظ على استمرار الأعمال داخل مقار العمل، ومساعدة الموظفين على تباعدهم.

وتوقع مولين أن أبرز المنتجات المرشحة لهذا الدور هي خدمات «إليكسا لعالم الأعمال»، وهي الخدمة المتخصصة التي بدأت «أمازون» تقدمها للشركات والمؤسسات، اعتماداً على مساعدها الصوتي «إليكسا»، وكذلك مساعد «غوغل هوم» للأعمال، وخدمة مايكروسوفت «كورتانا»، التي تم دمجها في حزمة «أوفيس 365» السحابية، وكذلك خدمات منصة «آزور» السحابية، فضلاً عن تقنيات القياسات الحيوية، وروبوتات الدردشة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى الكلام، وكل التقنيات التي تسهل المعاملات «اللاتلامسية» داخل الشركات، من تقنيات فتح وغلق الأبواب، والتحكم في الإضاءة، وغرف الاجتماعات، والإلغاء شبه التام للأوراق، وأدوات العمل التعاوني، مثل «سلاك»، التي يمكن أن تؤدي في مجملها إلى جعل التقارب البشري داخل مقار العمل شيئاً من الماضي.

تحوّلات الإنفاق

من جانبه، ركز راؤول كاستينيون مارتينيز، في تحليله على التحوّلات التي بدأت تحدث في أنماط الإنفاق على تقنية المعلومات في المؤسسات، فبعد موجة الإنفاق الواسع على الحاسبات المحمولة وبرامج مؤتمرات الفيديو وأدوات العمل عن بُعد، يتوقع أن تنتقل الشركات للإنفاق على التقنيات المطلوبة، لضمان السلامة والأمان الصحي في مقار العمل، وهنا ستكون المساعدات الصوتية وواجهات التفاعل «اللاتلامسية» هي أفضل خيارات الاستثمار للمؤسسات.

وأضاف مارتينيز: «إنه قبل ثلاث أو أربع سنوات، عندما كان الكثير من هذه التكنولوجيا، قد بدأ للتو في العمل ويجري الترويج لها داخل المؤسسات، لم يكن من المعتاد وجود روبوت برمجي في قطاع الموارد البشرية، أو روبوت برمجي في نظم إدارة موارد المؤسسات، أو روبوتات تحليلات الأعمال، أو العمل مع المتعاملين، ولم يكن هناك تفهم أو إقبال كاف لعمليات التنقل بين الواجهات القائمة على الكلام».

وكان كل ذلك جديداً تماماً، ويتم التعامل معه على أنه خيارات عالية المخاطر، لكن الأمر اختلف جذرياً الآن، وبفعل الوباء، بات الجميع منفتحاً على هذه التقنيات، بل ويرغب في الاستثمار فيها خلال فترة قصيرة. ووفقاً لتقديرات مارتينيز، فإنه إذا ظلت إجراءات التباعد الاجتماعي قائمة على المدى الطويل، فستصبح عمليات دمج المساعدات الصوتية الرقمية والأدوات «اللاتلامسية» حاسمة لأي شركة ترغب في إعادة الموظفين إلى مساحة مكتبية فعلية.

دعم العودة إلى العمل

قال مدير المنتجات بشركة «فيرجين ميديا بزنس»، أندرو هاليويل، وهي شركة إنجليزية متخصصة في تقديم حلول واستشارات إعداد الشركات، إن «المتعاملين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على (دعم العودة الجزئية إلى العمل)، فضلاً عن عمليات الإغلاق المحتملة في الخريف، والتحوّل إلى العمل عن بُعد، واعتماد أدوات التعاون السحابي الرقمي على نطاق أوسع، بما يمكن المرحلة التالية من مساعدي الصوت ومساعدي الذكاء الاصطناعي للانتشار على نطاق أوسع عبر المؤسسات».