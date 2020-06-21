استخدام منصّة Twitch لألعاب الفيديو للمبتدئين

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعرف كثيرون منصّة Twitch للبث المرئي لألعاب الفيديو، لأنها المنصة الأشهر في هذا المجال. ورغم أن هناك منصّات كثيرة حاولت تقديم الخدمة نفسها، فإن أياً منها لم تنجح في أن تحظى بشهرة منصّة Twitch، حتى إن محاولات «يوتيوب» ليحل محلها ذهبت أدراج الرياح. ويمكن لمستخدم المنصّة إذا كان يفضل ممارسة لعبة معينة، الانضمام إلى مجموعة من المهتمين

باللعبة نفسها. كما أن المنصّة سهلة الاستخدام، حتى للمستخدمين الجدد وتضم ملامح متعددة. فإذا كنت لم تجرب استخدام منصّة Twitch من قبل وترغب في التعرف عليها، اتبع هذه الخطوات:

توجه إلى الصفحة الرئيسة للمنصّة عبر الويب. وانقر فوق أيقونة التصفح Browse ضمن شريط القوائم الوارد في أعلى يسار الصفحة.

ستنتقل إلى نافذة التصفح، انقر فوق تبويب: الفئات Categories لاختيار الفئة التي تريد مشاهدة البث الخاص بها، حيث تتنوّع هذه الفئات لتضم أنواعاً من ألعاب الفيديو، فضلاً عن فئة الدردشة Just Chatting. ويمكنك أيضاً إدخال المجال الذي تفضله في الحقل الفارغ أمام زر: مرشحات الاختيارFilter By للتقليل من عدد الفئات التي تبحث بينها، كأن تختار ألعاب المغامرة، أو ألعاب التسابق أو الغوص والسيارات والألعاب التعليمية والقتالية وغيرها.