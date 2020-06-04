«موتورلا» تطلق ساعة ذكية بتصميم مستدير

المصدر: شيكاغو - د.ب.أ

أعلنت شركة «موتورولا» عن إطلاق ساعة ذكية جديدة بسعر يبلغ 300 دولار (1100 درهم).

وأوضحت الشركة الأميركية أن ساعتها الجديدة (Moto360) تمتاز بتصميم مستدير ومجهزة بشاشة قياس 1.2 بوصة وبدقة وضوح (390 × 390 بيكسل)، كما تدعم لوحة AMOLED عرضاً ملوناً بشكل كامل، فضلاً عن أنها محمية بواسطة زجاج Corning Gorilla من الجيل الثالث. وأضافت أن سمك الساعة الجديدة يبلغ 13.28 ملليمتراً، بينما يصل وزنها إلى 52 غراماً، علما بأن الجسم يأتي مصنوعا من الفولاذ. وأشارت «موتورولا» إلى أن الساعة تعتمد على منصة (Snapdragon Wear 3100) مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة ثمانية غيغابايت. وبيّنت أنه إضافة إلى مستشعر تسارع، تم تجهيز الساعة بـ«جيروسكوب» ومقياس ضغط وجهاز استشعار معدل ضربات القلب، مشيرة إلى أنه فضلاً عن تقنية WiFi، تدعم الساعة أيضاً تقنيات NFC وBluetooth وGPS وGLONASS.