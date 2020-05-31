طيف الأقمار الاصطناعية يشعل الخلاف بين «البنتاغون» ولجنة الاتصالات الفيدرالية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

اندلعت خلال الآونة الأخيرة معركة تقنية كبرى داخل الولايات المتحدة، يتوقع أن تحدد نتائجها مسار الاتصالات المحمولة عالمياً، خلال العقد الحالي وما بعده، حيث قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية، بعد تردد وخلاف في الرأي مستمر منذ عام 2010، السماح باستخدام ما يعرف بـ«الطيف الترددي ذي النطاق المتوسط»، الذي تستخدمه الأقمار الاصطناعية، في بناء وتشغيل شبكات الجيل الخامس للاتصالات المحمولة. وعلى الفور اعترضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على القرار، ووصفته بأنه أمر مدمر لنظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، وتهديد خطير للعمليات العسكرية والمدنية الحيوية على السواء، ويتعين وقفه على الفور. وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد صوتت بالإجماع، في 20 أبريل الماضي، على هذا القرار، وسمحت لشركة جديدة في مجال الاتصالات المحمولة، تدعى «ليجادو جي 5»، أو «شبكة ليجادو للجيل الخامس»، وجاء في قرار اللجنة أنه يسمح باستخدام هذا الطيف الترددي في بناء شبكات اتصالات جديدة، تستخدم طيف الأقمار الاصطناعية المتوسط في بناء شبكات الاتصالات المحمولة وتشغيلها على الأرض، المستندة إلى تقنية شبكات الجيل الخامس للمحمول.

جذور الأزمة

وفي تحليل تقني مفصل أعده محللو موقع «سي نت» المتخصص في التقنية، حول هذه القضية، ونشر أخيراً، وصف محللون، قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية بـ«معركة العقد»، في إشارة إلى أنه قرار محل جدل ونزاع مستمر منذ عام 2010، حينما طلبت بعض الشركات الترخيص باستخدام «الطيف الترددي ذي النطاق المتوسط» في مجال الاتصالات المحمولة، وكان طلبها يقابل بالرفض، بسبب التداخل المحتمل بين إشارات الشبكات المحمولة الجديدة مع إشارات نظام «جي بي إس». والشركة الأهم التي حاولت مراراً الحصول على الترخيص كانت شركة «لايت سكواريد»، التي كانت عبارة عن مشروع اتصالات محمولة أرضية متصل بالأقمار الاصطناعية، يستهدف نشر طيفه اللاسلكي المخصص أصلاً لخدمات الأقمار الاصطناعية، لمساعدة شركات الاتصالات على تقديم عروض لاسلكية رخيصة متقدمة.

وبسبب فشلها في الحصول على ترخيص رفعت دعوى إفلاس في عام 2012، ثم أعادت تنظيم نفسها وخرجت من الإفلاس في عام 2015 باسم جديد، وبخطة جديدة تأخذ في الاعتبار مخاوف التداخل، وأصبحت تعمل تحت اسم «ليجادو»، حتى حصلت على الترخيص أخيراً.

هجوم الجيش

وعقب صدور قرار اللجنة، في 20 أبريل الماضي، لم تعترض وزارة الدفاع الأميركية، لكنها تراجعت عن هذا الموقف أخيراً، وشنت هجوماً عنيفاً على القرار، وتجادل وزارة الدفاع بأن الأسانيد التي استندت إليها لجنة الاتصالات الفيدرالية في قرارها، لا تكفي لإزالة المخاوف بشأن التداخل بين إشارات الشبكة الجديدة وإشارات خدمة «جي بي إس».

وقام وزير الدفاع، مارك إسبر، بنشر مقال افتتاحي بصحيفة «وول ستريت جورنال»، أكد فيه أن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية سيعطل الحياة اليومية والتجارة لملايين الأميركيين، ويضخ مخاطر غير مقبولة في أنظمة ضرورية للاستجابة الطارئة والطيران والدفاع الصاروخي.

وفي جلسة عقدتها لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، شهدها كل من رئيس قسم المعلومات في «البنتاغون» بالإنابة، دانا ديسي، ورئيس العمليات الفضائية، الجنرال جون ريمون، ورئيس قسم البحوث والهندسة، مايكل غريفين، أكدا خلالها أن التداخل من أجهزة الجيل الخامس التي تخطط شركة «ليجادو» لنشرها، سيؤثر في دقة أنظمة الأسلحة بالإضافة إلى تعطيل مكالمات الطوارئ (911)، التي تعتمد على خدمات «جي بي إس».

دفاع اللجنة

من جانبها، دافعت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن قرارها بقوة، وقال خبراء تقنيون في اللجنة إنهم قاموا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بالمخاوف من التداخل لسنوات، والضمانات المنصوص عليها في موافقة اللجنة، بما في ذلك حدود الطاقة على أجهزة شبكة «ليجادو»، يجب أن تخفف من أي تداخل خطير، وبالتالي فالقرار يؤسس لبناء شبكات اتصالات لاسلكية تمزج بين التغطية الجغرافية الواسعة والسرعة الفائقة والكلفة الرخيصة. وقال رئيس اللجنة، اجيت باي: «لقد جمعنا سجلاً موسعاً يؤكد أن من المصلحة العامة الموافقة على طلب (ليجادو) مع فرض شروط صارمة لمنع التداخل الضار».

أمر حيوي

دخل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على خط الأزمة، إلى جانب قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية، ووصف قرارها بأنه «أمر حيوي لأمننا القومي». وفي إشارة إلى التنافس مع الصين في هذا المضمار، قال بومبيو: «قرار اللجنة سيساعد على ضمان أن الولايات المتحدة هي الرائدة عالمياً في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الحوسبة المتطورة، والجيل المقبل من الطب عن بُعد».