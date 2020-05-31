11 منظمة تنضم إلى «التحالف ضد برمجيات الملاحقة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تؤكّد حالة الإغلاق والحظر العالمية المستمرة، الحاجة إلى فريق عالمي قوّي يعمل بكفاءة لوضع حدّ لبرمجيات الملاحقة، ويتواصل تعزيز الجهود العالمية المبذولة في سبيل حماية المستخدمين من برمجيات الملاحقة stalkerware بانضمام 11 منظمة إلى برنامج «التحالف ضد برمجيات الملاحقة». وتشمل قائمة المنظمات التي انضوت حديثاً تحت مظلة هذا البرنامج: Aequitas ومركزها الخاص بالحماية من الملاحقة والتوعية بشأنها، ومختبرات Anonyome Labs، وشركة AppEsteem، والرابطة الاتحادية الألمانية لمراكز تقديم المشورة للمرأة ومكالمات الطوارئ النسائية، ومركز Hubertine Auclert، وCopperhead، وشركة Corrata للأمن الرقمي، واتحاد «كومنويلث» الأوغندي، ومنظمة Cyber Peace للسلام على الإنترنت، وشركة F-Secure للأمن الرقمي، ومركز إيلينوي لحماية الملاحَقين.

وأصبح للتحالف ضد برمجيات الملاحقة الآن 21 جهة شريكة، منذ إطلاقه في نوفمبر 2019، ويشمل الشركاء المؤسسون للتحالف كلاً من شركة Avira للأمن الرقمي، ومؤسسة Electronic Frontier Foundation، والشبكة الأوروبية للعمل مع مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وشركة G DATA Cyber Defense للأمن الرقمي، وكاسبرسكي، وبرمجيات Malwarebytes الأمنية، والشبكة الوطنية الأميركية لإنهاء العنف المنزلي، وشركة NortonLifeLock للأمن الرقمي، ومنظمة Operation Safe Escape لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، ومنظمة WEISSER RING لدعم ضحايا الجريمة.

ويسعى التحالف إلى جمع خبرات شركائه في مجالات الدفاع عن الحقوق الرقمية، وتعزيز الأمن الرقمي، ورفع الوعي العام بهذه القضية المهمة.

وأكّدت المحلل الأول للبرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي، تاتيانا شيشكوفا، حرص الشركة المستمر على رصد التهديدات المتمثلة في برمجيات الملاحقة، مشيرة إلى أن «كاسبرسكي» رصدت، في أبريل الماضي وحده، تثبيت 8201 من هذه البرمجيات على أجهزة محمولة لمستخدمين حول العالم، مقارنة بـ7736 في أبريل من عام 2019.