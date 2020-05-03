تحسين إعدادات الملف الشخصي في تطبيق «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يجمع تطبيق «زووم» zoom بين ميزتي عقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت، والتراسل بشكل جماعي في منصة واحدة. ويتميز بجودة الصوت والصورة وسهولة الاستخدام. كما يعمل على عدد كبير من الأجهزة مثل «ماك» و«ويندوز» والهواتف والحواسب اللوحية. ويتيح التطبيق، للمستخدم تحرير ملفه الشخصي بالشكل الذي يرضيه، ومن ذلك ما يُسمى بالنبذة أو الملاحظة الشخصية personal note التي تظهر لمن يستطيع رؤية ملفه الشخصي، حيث يمكن للمستخدم أن يسجل فيها المعلومات الدائمة عنه كعمله واهتماماته، أو يغير فيها كلما أراد لتشبه ما يعرف بالحالة Status في تطبيقات التواصل الاجتماعي. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار (4.x) من تطبيق Zoom الخاص بحاسبات «ماك» و«ويندوز»، اتبع هذه الخطوات لتحسين إعدادات ملفك الشخصي: افتح تطبيق Zoom ثم سجل الدخول إلى حسابك. وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة. وستظهر أمامك نافذة منسدلة، وستلاحظ في الجزء الأعلى منها حقلاً فارغاً بجواره أيقونة تحمل شكل وجه مبتسم.

انقر داخل الحقل المسجل بداخله عبارة: إضافة ملاحظة شخصية Add a Personal Note. ثم أضف النص الذي تريد ظهوره في أعلى ملفك الشخصي، وسيتم عرض النص في الحال لكل مستخدمي قسم المحادثة ممن يمكنهم الاطلاع على ملفك الشخصي.