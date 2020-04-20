«مايكروسوفت» تتيح تحديث «ويندوز 10» الجديد للتجربة والاختبار

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بدأت شركة «مايكروسوفت» إتاحة التحديث الجديد لنظام التشغيل «ويندوز 10»، للتجربة والاختبار أمام المشتركين في برنامج «المطلعين الأوائل»، أو من يرغبون في الاشتراك بالبرنامج من الآن، حيث يمكنهم تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على حاسباتهم، والاطلاع على تحسينات جديدة مهمة تمت إضافتها للنظام.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير البرامج في برنامج «المطلعين الأوائل» في «مايكروسوفت»، براندون ليبلانك، على المدونة الرسمية لـ«ويندوز»، وعرض خلالها أهم التحسينات التي تمت إضافتها للإصدار الجديد، وكذلك أبرز الإصلاحات المنفذة على المشكلات التي جرى الإبلاغ عنها منذ طرح آخر تحديث لـ«ويندوز 10» في نهاية العام الماضي.

ويأتي «تحديث مايو 2020» بعد فترة طويلة من الانتظار، بسبب مشكلات ظهرت مع آخر تحديث لـ«ويندوز 10»، الذي تضمن أخطاء كان من بينها قيامه بحذف بعض البيانات والملفات من حاسبات المستخدمين، كما جاء بعد تأجيلات ناجمة عن تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، وما سببه من تغييرات في جداول العمل.

«لينكس»

وأورد براندون ليبلانك، في تدوينته بعض الإضافات والتحسينات التي يحملها الإصدار الجديد، في مقدمتها التطوير الذي تم إدخاله على «نظام لينكس الفرعي» الذي انتقل للعمل بالنواة الحقيقية لنظام «لينكس» للمرة الأولى، وهو ما يعد من أهم التحسينات والإضافات الجديدة، إذ بات يتيح للمستخدمين مستوى غير مسبوق من التوافق، عند تشغيل نظام «لينكس» على الحاسبات العاملة بـ«ويندوز 10»، من داخل «ويندوز 10»، مع القدرة الكاملة على الوصول إلى ملفات وتطبيقات ومجلدات «لينكس» من داخل «ويندوز»، سواء للفتح والاطلاع، أو من خلال أداة بحث «ويندوز»، كما شمل الإصدار الجديد تحسيناً جديداً في واجهة المستخدم.

«كورتانا»

ويعد التعديل الذي طرأ على المساعد الرقمي الصوتي «كورتانا» من الإضافات المهمة أيضاً التي يقدمها الإصدار الجديد، حيث تم تغيير طبيعة «كورتانا»، ليصبح تطبيقاً مستقبلاً أكثر منه مساعداً صوتياً رقمياً. فبعد فصله عن أداة البحث داخل «ويندوز»، جرى تدعيم المساعد بتصميم جديد، يجعل من الممكن تغيير حجم نافذة «كورتانا»، ونقلها حول الشاشة، تماماً مثل أي تطبيق آخر، وكذلك التمكن من كتابة الاستعلامات أو الأسئلة لـ«كورتانا»، مثلما كان يتم في السابق، حينما كانت جزءاً من أداة بحث «ويندوز».

أداة البحث

وشملت الإضافات الجديدة تحسيناً في أداة بحث «ويندوز»، تمثل في تطوير نظام الفهرسة، ليكون أقصر وقتاً وأكثر شمولاً، بما يوسع نطاق البحث، ليشمل أشياء خارج مكتبة التنزيلات والمستندات والصور إلى سطح المكتب، وكل المناطق القائمة بوحدة التخزين، وتحسين عمليات البحث التي تتم من خلال «المفاتيح الأربعة السريعة» التي تظهر في أسفل مربع بحث «ويندوز»، وهي الطقس، وأهم الأخبار، وأجندة الأحداث في هذا اليوم، والأفلام الجديدة، حيث يظهر في الجزء معاينات جديدة وصغيرة لصفحات الويب عند إجراء بحث على الـ«ويب».

وطورت «مايكروسوفت» أيضاً المكون الخاص بالربط بين «ويندوز 10» والهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، لتمكين الصور والرسائل النصية القصيرة والتفاعلات مع شاشة الهاتف وحتى القدرة على إجراء المكالمات.

إصلاح المشكلات

وقدم ليبلانك قائمة مكونة من 20 مشكلة، كان المستخدمون والمحللون والمراجعون أبلغوا عن وجودها، وتحققت «مايكروسوفت» من وجودها، وعملت على حلها وإصلاحها في الإصدار الجديد، منها مشكلة كانت تحدث أثناء تشغيل ألعاب معينة على «ويندوز»، وتساعد على حدوث نوع من الغش في النتائج، فضلاً عن مشكلة كانت تتسبب في عدم عمل كاميرات الـ«ويب» بشكل صحيح عند محاولة إجراء مكالمة فيديو عبر خدمة «مايكروسوفت تيم».

كما تم إصلاح مشكلة تتسبب في ظهور شاشة خضراء عند بدء تشغيل «الوضع الآمن» ببعض الإصدارات الحديثة من «ويندوز 10»، إضافة إلى مشكلة تعمل على عدم تشغيل بعض اختصارات لوحات المفاتيح عند حفظ صورة في ملف، ومشكلة في تحديد النص بوضع المسح، باستخدام متصفح «إيدج» الجديد عند إيقاف جلسات العمل عن بعد من خلال «ويندوز».

وتم كذلك إصلاح مشكلة كانت تؤدي إلى تعطل دليل البدء السريع لـ«ويندوز»، ومشكلة تجعل معلومات خصائص ملفات من نمط «إي إكس إي» غير مكتملة في لوحة إدارة المهام، علاوة على مشكلة تؤدي إلى تعرض بعض المستخدمين لفحص متقطع للأخطاء، من نوع «جي إس أو دي»، وكذلك القضاء على خطأ كان يواجه بعض المطلعين عند محاولة تسجيل الخروج من المستخدم الحالي.

كيفية الاشتراك

أوضحت شركة «مايكروسوفت» أن الانضمام إلى برنامج «تحديث ويندوز» و«المطلعين الأوائل» لايزال بسيطاً ومختصراً كما هو، على الرغم من التغير في شكل ومظهر «ويندوز 10» باستمرار، حيث يمكن الاشتراك بالبرنامج، والحصول على التحديث، من خلال الانتقال إلى قائمة «إعدادات ويندوز»، ثم الإعدادات، ثم التحديث والأمان، ثم برنامج «ويندوز للمطلعين»، وبعدها الضغط على مفتاح البدء، لبدء الاشتراك، شرط أن يكون لدى المستخدم حساب لدى «مايكروسوفت»، مع السماح لـ«مايكروسوفت» بالوصول إلى بيانات التشخيص «الكاملة» على الحاسب الخاص بالمستخدم.