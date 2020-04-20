تفعيل المظهر الداكن لـ «يوتيوب» على الـ«ويب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحاول الشبكات الاجتماعية واسعة الانتشار توفير كل وسائل الراحة لمستخدميها، ومن ذلك توفير المظهر الداكن الذي يحافظ على البصر في الإضاءة الخافتة، ويتغلب على بعض مشكلات الإبصار. ومن الشبكات التي اهتمت بهذا الأمر شبكة «يوتيوب»، التي قد يستغرق المستخدم في تصفح محتواها ساعات طوال. فإذا كنت تستخدم موقع «يوتيوب» من خلال الحاسب، اتبع الخطوات التالية لمشاهدة الموقع في المظهر الداكن: افتح موقع «يوتيوب» من خلال الحاسب، وسجل الدخول إلى حسابك أو لا تفعل بحسب رغبتك، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في أعلى يمين الشاشة بجوار أيقونة الحساب، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق الخيار الخاص بالمظهر الداكن، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل هلال داخل دائرة سوداء، وبعدها حرك المؤشر المجاور لخيار «المظهر الداكن» Dark Theme داخل النافذة التالية من اليسار إلى اليمين لتفعيله، علماً بأن التغيير إلى المظهر الداكن سينطبق على المتصفح الذي قمت بهذه العملية من خلاله فقط.