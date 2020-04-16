التعرف إلى إصدار «واتس أب» في هواتف «أندرويد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج المرء أحياناً للتعرف إلى إصدار بعض التطبيقات التي يستخدمها، ليعرف ما إذا كانت تحتوي على ميزات معينة، أو تتوافق مع احتياجاته المتجددة. والحقيقة أن الإصدارات الحديثة من التطبيقات توفر هذا الأمر للمستخدمين بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتس أب» عبر أجهزة «أندرويد»، فإنه يمكنك التعرف إلى الإصدار الخاص بالتطبيق، من خلال النقر فوق أيقونة تطبيق «واتس أب»، التي تبدو في شكل سماعة هاتف فوق خلفية خضراء.

تأكد بعد ذلك من النقر فوق تبويب: «المحادثات» Chats أعلى الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة «مزيد» More، التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى يمين الشاشة.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ثم انتقل إلى الخيار الأخير في النافذة التالية الخاص بـ«المساعدة» Help وانقر فوقه.

انقر فوق خيار: «معلومات التطبيق» App Info في نهاية النافذة الجديدة، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم في أعلاها «رقم الإصدار» Whatsapp Version.