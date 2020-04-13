«وان بلس» تطلق تقنية شحن لاسلكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «وان بلس» عن إطلاق تقنية الشحن Warp Charge 30 Wireless اللاسلكية الجديدة بشكل رسمي.

وأوضحت الشركة الصينية أن هذه التقنية الجديدة تعتبر أول حل شحن لاسلكي لهاتفها الذكي «وان بلس 8» والموديل «وان بلس 8 Pro» الفاخر الجديد، مشيرة إلى أن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة تتيح إمكانية شحن الهاتف الذكي بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط.

وأضافت أنه يمكن شحن الهواتف الذكية بواسطة التقنية الجديدة بقدرة 30 واط، لافتة إلى أنه لضمان عدم تعرض الشاحن أو بطارية الهاتف الذكي للسخونة المفرطة، تم تطوير شريحة فردية لتحسين كفاءة الشحن.

وأشارت «وان بلس» إلى أن هواتف «سلسلة 8 الجديدة» تدعم تقنية الشحن Qi اللاسلكية.