تذكر أن تنظف قدميك قبل أن تدعس قميص ميسي.. حرق علم الأرجنتين في باريس (صور)

تلقى نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي صدمة غير متوقع من جمهور فرنسا الذي أبدى غضبه من فوز "التانغو" بلقب كأس العالم 2022 على حساب "الديوك" بركلات الترجيح في النهائي الأحد الماضي.



ونشرت صحيفة "تي واي سي" الأرجنتين صوراً لقيام عدد من المشجعين الغاضبين بحرق علم الأرجنتين في باريس، أما المفاجأة كانت الدعس على قميص ليونيل ميسي.

وأوضحت أنه تم وضع قميص ميسي على الأرض، بجانب لافتة مكتوب عليها: "تذكر أن تنظف قدميك عند الدخول".



وأشارت إلى أن الأمر المستغرب هو أن القميص الذي وضع على الأرض ليس الخاص بمنتخب الأرجنتين، بل قميص باريس سان جيرمان.