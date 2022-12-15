صفحات التاريخ مازالت مفتوحة لـ "أسود الأطلس".. المركز الثالث يغازل المغرب

أنهى منتخب فرنسا حلم نظيره المغربي في تحقيق إنجاز أسطوري ببلوغ نهائي كأس العالم 2022، بعدما فاز "الديوك" بهدفين دون رد في نصف النهائي، ليتأهل لمواجهة الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل.



ورغم خسارة "أسود الأطلس" ولكن صفحات التاريخ مازالت مفتوحة أمام الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي، إذ سيخوض المغرب مباراة مهمة يوم السبت المقبل أمام كرواتيا.



وفي حال فوز المغرب على وصيف النسخة الماضية، سيصبح أول منتخب خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية يحقق الميدالية البرونزية محققاً إنجازاً تاريخياً لكرة القدم العربية والإفريقية.