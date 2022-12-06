عادات وتقاليد يابانية تخطف الأنظار.. لقطات تدمي القلوب في وداع "الساموراي" (صور)

ودع المنتخب الياباني، منافسات كأس العالم المقامة في قطر، بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الستة عشر، بطريقة درامية بنتيجة 1-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وشهد استاد الجنوب لقطات تدمي القلوب بعدما خيم الحزن على جمهور منتخب اليابان، بينما رد المدرب واللاعبون على الجمهور بالعادات والتقاليد التي يشتهر بها اليابانيون وهي الانحناء لتقدير الجهد الذي قام به الجمهور في مساندة الفريق.

وواصل المنتخب الياباني، مسلسل الفشل في تخطي ثمن النهائي ببطولة كأس العالم، للمرة الرابعة في 7 مشاركات.

وودع منتخب اليابان نسخة 2002 على أرضه أمام تركيا بنتيجة 0-1، كما ودع نسخة 2010 بركلات الترجيح أمام باراغواي.

وخسر "الساموراي" مباراة ثمن النهائي في النسخة الماضية في روسيا على يد بلجيكا بنتيجة 2-3.