رئيس اتحاد الكرة السعودي يعتذر لجمهور "الأخضر"

اعتذر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل للجماهير السعودية على الخسارة أمام المكسيك (1-2)، على ملعب لوسيل، وتوديع كأس العالم، مؤكداً أن الغيابات أثرت على “الأخضر”.

وقال المسحل إنه: "الحمد لله على كل حال، كنا نود تحقيق نتائج توازي تطلعات الجماهير، وأشكر كل الجماهير التي ساندت الأخضر في هذه البطولة وكان لها دور فعال بشكل كبير، والجماهير خلف الشاشات التي دعمت وساندت، والقيادة الرشيدة على الدعم السخي الكبير الذي تم توفيره لنا كبعثة في المونديال، ومتابعة وزير الرياضة".



وأضاف: "كنا نعلم أننا سنلعب في بطولة صعبة هي الأقوى والأكبر في العالم، ومجموعة صعبة جداً تضم منتخبات قوية كالأرجنتين أحد المرشحين للفوز باللقب والمكسيك وبولندا".



وتابع: "كنا نتمنى تحقيق نتائج أفضل في مونديال قطر، لكن هذا لا يلغي أننا اليوم نفتخر بوجود منتخب أسعد العرب في المباراة الأولى بالفوز أمام الأرجنتين، وأحدث مفاجأة كبيرة جداً على مستوى العالم ما يزال تتناولها الصحافة العالمية، وسوف نبني على هذا المنتخب".