كوريا وغانا.. أول مواجهة رسمية

سيكون ملعب المدينة التعليمية على موعد اليوم مع مواجهة خاصة هي الأولى رسمياً بين غانا وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة، حيث تتقارع كوريا الجنوبية وغانا ضمن مسعى كل منهما للذهاب بعيداً ومحاولة تكرار إنجاز 2002 بالنسبة للأولى، حين وصلت إلى نصف النهائي على أرضها، و2010 للثانية حين وصلت إلى ربع النهائي وكانت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى دور الأربعة لولا إضاعة جيان ركلة جزاء أمام الأوروغواي.

وواجهت غانا كوريا الجنوبية في العديد من المباريات الودية فقط، آخرها فوز غانا 4-صفر عام 2014 بفضل ثلاثية للنجم الحالي أندريه أيو، مقابل هزيمة تعود إلى صيف 2011 (2-1). وتراهن كوريا على نجمها وقائدها سون، بينما تبحث غانا عن تعويض الخسارة من البرتغال واستعادة توازنها قبل لقائها الثأري من الأوروغواي.

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