الإكوادور تحرم هولندا التأهل المبكر

تعادل المنتخب الإكوادوري مع نظيره الهولندي 1 /1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم، ليتأكد خروج منتخب قطر رسمياً، والذي كان قد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في المونديال أمام السنغال بنتيجة 1 - 3. في المقابل حرمت الإكوادور هولندا التأهل المبكر، ليظل التأهل منحصراً بين المنتخبات الثلاثة، هولندا والسنغال والإكوادور.

وتملك هولندا والإكوادور أربع نقاط، بينما للسنغال ثلاث نقاط، وفي الجولة الأخيرة، تلتقي قطر مع هولندا، بينما سيكون الصدام قوياً بين السنغال والإكوادور. وستضمن هولندا تأهلها في حال التعادل مع قطر، بينما التعادل في اللقاء الثاني يضمن تأهل الإكوادور على حساب السنغال بفارق الأهداف.

يذكر أن غاكبو سجل الهدف الأول في لقاء أمس لهولندا في الدقيقة 6، ثم تعادل الإكوادور من خلال فالنسيا في الدقيقة 49.

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