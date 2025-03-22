غياب

غاب مجلس إدارة نادٍ يلعب في دوري المحترفين عن الحضور في المباراة الودية، التي أقيمت بهدف دفع الفريق على استعادة الثقة، ما أثار استغراب الجمهور.

محترف

فقد محترف آسيوي فرصة الانضمام إلى منتخب بلاده بعد تراجع نتائج فريقه في دوري المحترفين. اللاعب أكّد لمقربين منه أنه يفكر في الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم.

وكيل

استغرب مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى من التواجد المكثف لوكيل أعمال لاعبين في تدريبات ومباريات فريقه، مؤكداً أن ذلك يُشكل ضغطاً كبيراً على اللاعبين.

دورات

طالب مدربون بتخصيص حصة ثابتة للمواطنين مقابل المدربين المقيمين في دورات التدريب التي ينظمها اتحاد كرة القدم، خصوصاً دورة الدبلوم (pro)، ما يسهم في تطور الكرة الإماراتية، خصوصاً أن معظم المدربين المواطنين يعملون في فرق المراحل السنية الصغيرة.

عتاب

وجه إداري لفريق يلعب في دوري المحترفين عتاباً شديداً وتحذيراً أخيراً للاعب الفريق، بسبب التحدث لوسائل الإعلام دون موافقة إدارة النادي.

هبوط

تستفسر جماهير كثيرة عن آلية الهبوط في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، خصوصاً بعد شطب نتائج فريق «فليتوود يونايتد» عقب انسحابه في بداية الموسم.

تعاقدات

أرجع جمهور النادي العربي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، سبب تراجع أداء ونتائج الفريق إلى تعاقد النادي مع تسعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ما تسبب في غياب التجانس بين أفراد الفريق.

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