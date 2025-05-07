نادي «أبوظبي» يحتفظ بلقب دوري السيدات

احتفظ فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات بلقب دوري كرة القدم لموسم 2024-2025، قبل جولتين من نهاية المسابقة، بفوزه، أول من أمس، على فريق «إف سي» 2-صفر بملعب نادي النصر، في المرحلة النهائية للمنافسة.

ولن يتأثر الفريق بنتيجة مباراتيه أمام فريقي «إمباير» و«مبادرة»، في نهاية مايو الجاري، لأن أقرب ملاحقيه، وهو فريق إمباير، صاحب النقاط التسع، لن يتمكن - إذا نجح في الفوز بمباراتيه المتبقيتين - من معادلة رصيد فريق أبوظبي الرياضي.

وحصد فريق أبوظبي الرياضي للسيدات 21 نقطة من دون خسارة أو تعادل في الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، وضعته في صدارة الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية مع أربعة فرق أخرى، مسجلاً إنجازاً كبيراً.

يذكر أن فريق أبوظبي الرياضي للسيدات، تأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، كأول فريق إماراتي يبلغ هذه المرحلة، كما تم اختيار 10 من لاعباته ضمن قائمة المنتخب الوطني، استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا «أستراليا 2026»، المقررة خلال الفترة من 23 يونيو إلى الخامس من يوليو المقبلين.