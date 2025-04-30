قافلة «دبي البحري» تغادر إلى صير بونعير استعداداً لـ «القفال»

تغادر دبي، صباح اليوم، متوجهةً إلى جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال بنسخته الـ34 للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينطلق من هناك، بعد غد، حتى شواطئ جميرا لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

ويقام الحدث برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 ترجمة لرؤية مؤسِّسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه.

ويجمع السباق ما يزيد على 100 سفينة على متنها أكثر من 2000 بحار سيرسمون لوحة وطنية رائعة عندما يجتمعون في خط البداية قبالة شواطئ جزيرة صير بونعير قاصدين شواطئ جميرا كوجهة ومحطة ختامية في احتفال استثنائي بماضي الأولين من الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلة الغوص بعد نهاية موسم البحث عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

ومن المنتظر أن تصل إلى جزيرة صير بونعير اليوم القطع البحرية العملاقة التي تقل وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال ومن بينها اليخت (زعبيل) الذي يعد مركز العمليات والسيطرة في السباق والمركز الطبي، وكذلك الباخرة الشندغة التي تحمل على ظهرها فريق التغطية التلفزيونية من مؤسسة دبي للإعلام وفريق عمل قنوات دبي الرياضية التي سترافق السباق بنقل مباشر، إضافة إلى اليخت كوارتيل شادو مركز العمليات اللوجستية والمستشفى المتنقل يوم السباق.

وحسب البرنامج الزمني للسباق فإن اللجنة المنظمة ستبدأ، غداً، عملية توزيع أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية واستكمال إجراءات الفحص الفني وفحص السلامة على السفن المشاركة وقوارب القطر المرافقة لكل مشارك، مع ترقب حالة البحر، استعداداً لموعد السباق المقرر صباح بعد غد.

ووجّه رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، أحمد سعيد بن مسحار، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على اهتمامه المتواصل ودعم سموه المستمر ورعايته للحدث.

وقال بن مسحار إن دعم واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثلان الدافع الأكبر للجميع في اللجنة المنظمة واللجان المعاونة والشركاء والملاك والنواخذة والبحارة، لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية التراثية المرتقبة، سباق النسخة الـ34 الذي يقام هذا العام بالتزامن مع عام المجتمع، وفاءً لهذا الموروث واستمراراً لرسالة مؤسس السباق، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه.

وأكد بن مسحار أن اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة تضع معايير الأمن والسلامة كأولوية من أجل إنجاح التظاهرة، مطالباً النواخذة والملاك والبحارة بالتعاون مع اللجان لتحقيق الهدف المنشود، ومؤكداً أن اللجنة المنظمة هدفها تسهيل المهمة على المشاركين خصوصاً في انتقالهم إلى جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي والعودة من هناك يوم السباق والوصول إلى خط النهاية بسلامة.