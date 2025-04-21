المهيري يفوز بالنزال الاستعراضي في «أبوظبي إكستريم 9»

خطف البطل الإماراتي الشاب، ثاني المهيري، الأضواء في بطولة «أبوظبي إكستريم 9» التي أُقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على منافسه الأرميني، غارنيك زيناليان، بالإخضاع، ضمن النزال الاستعراضي، ليؤكد تميز جيل جديد من المقاتلين الإماراتيين للمنافسة على الساحة العالمية، ويعزز من الحضور الإماراتي في الفنون القتالية الدولية.

أُقيمت البطولة، مساء أول من أمس، في صالة «دوجو دي باريس»، وسط حضور جماهيري باهر في المدرجات التي غصت بعشّاق العروض القتالية، في فعالية نظمتها شركة «الرؤية العالمية للإدارة الرياضات» (IVSM0) بمشاركة 30 من نخبة المقاتلين في العالم من 12 دولة، تنافسوا في نزالات مثيرة داخل القفص الذي أصبح علامة فارقة للبطولة.

وشهدت النزالات الرئيسة لحظات حاسمة، إثر افتتاح البطل الأولمبي الفرنسي، غيوم شيني، مشواره في عالم الجوجيتسو بفوز لافت على مقاتل منظمة بيلاتور تيبو غوتي، بعدما أخضعه في الجولة الأولى، فيما تمكن بطل العالم غابرييل سوزا من التغلب على الفرنسي أنتوني دي أوليفيرا بقرار الحكام بعد نزال تكتيكي قوي.

ونجح البرازيلي دافي فيتوراسي في إنهاء نزاله أمام فارس لاماكادم بسرعة لافتة عبر الإخضاع، في حين حقق الفرنسي نيكولا رينييه، أحد أبرز الأسماء في اللعبة، فوزاً مهماً على البرازيلي بيتر فرانك في نزال سريع الإيقاع.

وعلى مستوى المواهب الفرنسية الصاعدة، تألقت أورلي لوفيرن بفوزها على الفنلندية سالا سيمولا بالإخضاع، وفاز رضا مبطوش على دُوري عون، وحققت ستيفاني فاور فوزاً مستحقا على توروس بقرار الحكام، إلى جانب انتصارات كل من فريدي ليلي تالا على أساري، وتايرون غونسالفيس على لارسن، بينما فازت كلوي هايرود (16 عاماً) على ميا بيردومو، وتفوق دايفيد أغانوف (11 عاماً) على سلطان عبدالرشيدوف.

وفي بقية النزالات، فاز لوك روسو على ماكوين بالإخضاع، وروبسون غرايسي جونيور على أورغولو بالطريقة ذاتها، وروان ألفارينغا على هاناي بقرار الحكام.

من جانبه، أكّد البطل الإماراتي ثاني المهيري فخره بالمشاركة والتتويج، وعبّر عن سعادته بتمثيل الإمارات في هذا الحدث العالمي، وتحقيق هذا الفوز في باريس واصفاً ذلك بأنه بداية طريق طويلة من الطموحات.

وأعرب عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وكل من ساعده على الوصول إلى هذا المستوى، مؤكداً مواصلة التدريب والمشاركات، وأن القادم سيكون أفضل.