نزالات حامية لـ «أبوظبي إكستريم» في باريس

تنطلق بعد يوم غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي إكستريم» للجوجيتسو والجرابلنج، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الرياضات القتالية من فرنسا ومختلف دول العالم.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن روزنامة الفنون القتالية في فرنسا، حيث تمثّل فرصة مميّزة لعشاق الجوجيتسو والجرابلنج لمتابعة مجموعة من النزالات الاحترافية التي تُقام تحت مظلة أبوظبي، التي تواصل ريادتها في تطوير هذه الرياضات على المستوى العالمي.

ويشهد برنامج الحدث سلسلة من الفعاليات المصاحبة، تبدأ بعقد مؤتمر صحافي اليوم للإعلان عن تفاصيل البطولة، وتقديم أبرز المشاركين، يعقبه ميزان رسمي غداً، فيما تُقام النزالات الرئيسة بعد غدٍ في صالة «دوجو» الشهيرة، على أن يُعقد مؤتمر صحافي ختامي عقب انتهاء المنافسات لاستعراض النتائج وردود الفعل.

وتتجه الأنظار إلى النزال الرئيس الذي يجمع بين البطل الأولمبي الفرنسي في الجودو جيليون تشاني، ومقاتل منظمة «بيلاتور» ديبلاوت جوتي، في مواجهة مرتقبة تُعدّ من أبرز نزالات البطولة.

كما تضم قائمة المشاركين عدداً من الأسماء البارزة في الساحة القتالية، من بينهم رضا مبتوش، الحاصل على برونزية بطولة أوروبا للجوجيتسو 2022 الذي سيواجه الإيطالي أمين عون، فيما يتقابل نيكولا رينييه (بطل أوروبا ثلاث مرات) مع البرازيلي بيتر فرانك، وفريدي ليلي تالا (بطل العالم في الحزام الأزرق لعام 2024) مع المخضرم أساري، وأنطوني دي أوليفيرا (بطل أوروبا وصاحب برونزية العالم 2024 في المصارعة) مع البرازيلي جابرييل سوزا، وستيفاني كارولين فاور (الحائزة برونزية العالم 2024) مع تماراتوروس، وأوريلي لو فيرن (أبرز المقاتلات الفرنسيات الحاصلات على ألقاب عالمية في مختلف الأحزمة) مع الفنلندية سيمولا.