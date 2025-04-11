منصور بن محمد يهنىء منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم للناشئين

هنأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولومبية، رئيس مجلس دبي الرياضي، منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في دولة قطر2025

وقال سموه :" نبارك لمنتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله ووصوله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي تقام في دولة قطر 2025 كما نبارك للجهاز الفني والإداري هذا التأهل…

وأضاف :" نتقدم بالشكر لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعمه ورعايته لهذه المواهب الواعدة، متمنياً لمنتخب الناشئين ولمنتخباتنا الوطنية التوفيق في تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المنافسات القارية والعالمية."