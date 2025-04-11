برعاية حمدان بن محمد.. "دبي الدولي للرياضات البحرية" ينظم سباق القفال للمسافة الطويلة

برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق القفال للمسافة الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما .

وحدّدت اللجنة المنظمة الفترة المناسبة لاختيار موعد السباق ما بين 24 أبريل إلى 5 مايو المقبل حسب تقارير الأرصاد الجوية وحالة البحر المتوقعة.

ويجمع سباق القفال كل موسم ما يزيد على 3000 شخص على متن أكثر من 100 سفينة، يتنافسون هذا العام قبالة جزيرة صير بونعير في انتظار إشارة "سردال الغوص"، إيذاناً بعودة سنيار السفن إلى سواحل الدولة بعد انتهاء موسم الغوص، كما كان الأمر في الماضي.