أحمد بن محمد يبارك لمنصور بن محمد فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية

هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2024 – 2028، متمنيا له التوفيق في قيادة الحركة الأولمبية لمرحلة جديدة من الانجازات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس":" نبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2024 – 2028، ونتمنى له التوفيق في قيادة الحركة الأولمبية لمرحلة جديدة من الانجازات لرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية، كما نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية الذين تشرفت بالعمل معهم خلال السنوات الماضية."