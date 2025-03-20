عمار بن حميد يشهد ختام دورة عجمان الرياضية ويتوج الفائزين

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء الأربعاء ختام منافسات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي أقيمت تحت رعاية سموه ونظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وحضر حفل الختام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، راشد بن جبران السويدي، ومدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري.

كما حضر الختام رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، أحمد الرئيسي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، مدير الدورة، عبد العزيز عبد الله.

وحقق فريق القيادة العامة لشرطة عجمان لقب بطولة كرة القدم بفوزه الصعب في المباراة النهائية على فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بركلات الترجيح 6-5 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وتوج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري صاحب المركز الثاني.

وقام سموه يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، وراشد بن جبران السويدي، بتكريم الفائزين بالجوائز الفردية، إذ حصل علي سافو من القيادة العامة لشرطة عجمان على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال عمر ايت علا من هيئة النقل جائزة الهداف، وفاز فريق دائرة الميناء والجمارك بجائزة الفريق المثالي فيما حصل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري على ثلاث جوائز فردية بفوز أحمد محمد فوزي بجائزة أفضل حارس، وعدنان محمد أفضل مدرب وسالم الزعابي أفضل إداري.

وتم تكريم حكام البطولة المونديالي، فرناندو راباليني، والحكم الدولي روضة المنصوري بالإضافة إلى الحكم علي الشحي رئيس لجنة الحكام في البطولة، والرعاة والمساهمين في إنجاح الدورة.

من ناحية أخرى اختتمت فعاليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بفوز فريق أوشن باللقب بتغلبه على فريق برايت ستيل بنتيجة شوطين دون مقابل في المباراة النهائية.

وبرز فريق أوشن على مستوى الجوائز الفردية بفوز لاعبه عبد الرحيم محمد، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومدربه أمل ديف باينات بجائزة أفضل مدرب، في حين حصل دكتور ماجد أنور من برايت ستيل على جائزة أفضل إداري، ونال فريق الساحل الشرقي للعقارات جائزة أفضل فريق في البطولة.

كما اختتمت فعاليات بطولة كرة القدم للناشئين بتتويج فريق أكاديمية المجد بطلاً لفئة 17 سنة بانتصاره على أكاديمية المستقبل بسباعية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد ليرتفع بنقاطه إلى 9 نقاط في الصدارة، وجاء فريق أكاديمية المحترفين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفاز فريق الأكاديمية الأرجنتينية بلقب بطولة فئة 14 سنة بعدما حقق العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة بانتصاره في الجولة الأخيرة على فريق أكاديمية المستقبل 5-2، وجاء فريق أكاديمية كل النجوم في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.