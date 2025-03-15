«دبي الصحية» تنظم النسخة الثانية من بطولتها الرمضانية

نظمت «دبي الصحية» النسخة الثانية من بطولتها الرياضية الرمضانية 2025، بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، والتي تهدف إلى ترسيخ روح العمل الجماعي والتواصل بين الموظفين والشركاء خلال شهر رمضان المبارك في بيئة صحية تنافسية.

وتستمر البطولة حتى 18 مارس الجاري في مجمع «دبي الصحية» الرياضي.

وأعرب المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية» خليفة باقر، عن شكره للجهات الحكومية والخاصة كافة المشاركة في البطولة، مثمناً دورها في تعزيز أسلوب الحياة الصحي وترسيخ أهمية النشاط الرياضي.

ولفت إلى أن النسخة الثانية من البطولة شهدت زيادة في أعداد الفرق المشاركة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.