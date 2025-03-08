منتخب الجودو يشارك في «تبليسي غراند سلام»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة «تبليسي غراند سلام» للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي للجودو خلال الفترة من 21 وحتى 23 مارس الحالي، وتأتي ضمن برنامج الإعداد والتأهل لأولمبياد لوس انجلوس 2028.

وحدد الاتحاد المشاركة بعدد أربع لاعبين حسب تصنيفهم ومستوى البطولة المقبلة وهم ناجي يزبيك، في وزن تحت 66 كغم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة، وكريم عبداللطيف، بوزن تحت 73 كغم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا أيضا، وعمرو جاد، الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة «طشقند جراند سلام»، وسليمان ابراهيم، في وزن تحت 90 كغم، الفائز بذهبية بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة.

