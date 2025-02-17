مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ينطلق غداً

تنطلق فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، غداً، بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات والعالم في سباقات القدرة.

يعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية في العالم.

يقام المهرجان على مدار خمسة أيام، ويتألف من أربعة سباقات مختلفة، أولها سباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، وينطلق غداً، ثم سباق الإسطبلات الخاصة الممتد لمسافة 101 كلم، بعد غد، قبل انطلاق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، برعاية «الطاير للسيارات»، الخميس المقبل.

وتبلغ الإثارة ذروتها في 22 فبراير، عندما يختتم المهرجان بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية «طيران الإمارات»، لمسافة 160 كلم، ويهدف إلى اختبار مهارة وقدرة كل من الجواد وفارسه، ويستقطب السباق أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم لاغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أحد أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة، وتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل، مؤكداً أن سموه هو الداعم الأبرز لسباقات القدرة.

ونوه إلى أن المهرجان شهد نمواً هائلاً، وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين، ونجح في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين الإسطبلات والفرسان من مختلف الدول.

من جانبه، قال نائب مدير نادي دبي للفروسية، أحمد الكعبي، إن التخطيط بدقة، والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتنظيم من قبل نادي دبي للفروسية من بين أهم أسباب نجاح المهرجان. وعبّر عن التطلع إلى إخراج نسخة جديدة مميزة هذا العام، مؤكداً أن المهرجان يتطور عاماً بعد عام، وشدد على السعي لتقديم النسخة الـ18 بأفضل وأبهى حُلة لحدث مرموق يحمل اسم فارس العرب، أحد أبرز وأهم الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة في الدولة والعالم.

وأضاف الكعبي: «فريقنا عمل بجهد لضمان أن تبقى هذه النسخة من المهرجان في ذاكرة الجمهور والمشاركين على حد سواء»، وعبّر عن التطلع إلى الترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمتابعة السباقات الأربعة، وعلى رأسها السباق الختامي.

جدير بالذكر أن إسطبلات «F3» كانت قد فازت بالنسخة الماضية من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعد تألق الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة «جويزلا»، فيما توجت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون بلقب سباق السيدات على صهوة الجواد «روميرو» لإسطبلات «M7» في افتتاح المهرجان.. ثم أهدى الفارس سعيد محمد المهيري اسطبلات «SS» لقب كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للإسطبلات الخاصة، على صهوة «شريفة دي فلوزنس»، بينما حصدت إسطبلات «F3» لقب كأس جميلتي المخصص للأفراس، بعد فوز الفارس عبدالله العامري مع «إل نايز جانيكا».

راشد بن دلموك:

. المهرجان شهد نمواً هائلاً، وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين، ونجح في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية.